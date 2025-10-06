Un presupuesto cónsono

Aunque a las autoridades del gobierno le corresponde asignar el presupuesto general de la vigencia fiscal de cada año, la sociedad en su conjunto, desde los ciudadanos hasta los líderes empresariales y sociales, deben exigir que lo que se asigne, se distribuya de una manera cónsona con la realidad del país, sabiendo que no es una tarea fácil.

Se debe evaluar la necesidad y responsabilidad de cada entidad, porque tampoco se puede complacer a todas con lo que solicitan. Porque el gobierno tampoco puede asumir más deuda para cubrir esas solicitudes.