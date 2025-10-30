Panamá sigue siendo un país de oportunidades para la inversión. Su estabilidad política y económica, su ubicación geográfica estratégica y su robusto sistema financiero lo colocan en el radar de las multinacionales.

La conectividad del Canal de Panamá y los puertos facilita el comercio internacional, atrayendo a empresas extranjeras.

Sectores como la logística, el turismo y la construcción ofrecen grandes posibilidades de crecimiento. Como dicen por ahí “Panamá lo tiene todo” y como panameños debemos creer y apoyar buenas iniciativas.