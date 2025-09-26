Turismo como motor de crecimiento

El turismo es un motor de crecimiento económico. Este genera empleo, impulsa la inversión y promueve la riqueza cultural de la nación.

Al atraer visitantes, se dinamizan sectores como la hotelería, gastronomía, comercio, transporte y demás. El turismo sostenible también es clave para preservar el patrimonio natural y cultural.

Es importante que se trabaje en el mejoramiento de infraestructuras, seguridad y atención al turista para que estos se lleven una experiencia muy bonita de nuestro país, corran la voz e incluso tengan ganas de regresar.