Turismo como motor de crecimiento

Yessika Calles
26 de septiembre de 2025

El turismo es un motor de crecimiento económico. Este genera empleo, impulsa la inversión y promueve la riqueza cultural de la nación.

Al atraer visitantes, se dinamizan sectores como la hotelería, gastronomía, comercio, transporte y demás. El turismo sostenible también es clave para preservar el patrimonio natural y cultural.

Es importante que se trabaje en el mejoramiento de infraestructuras, seguridad y atención al turista para que estos se lleven una experiencia muy bonita de nuestro país, corran la voz e incluso tengan ganas de regresar.

