Palabras cortas

Sismo golpea al sector agrícola

Sismo golpea al sector agrícola
Amalia Quintero
14 de octubre de 2026

Las afectaciones provocadas por el sismo en el interior del país representan un desafío para el sector agrícola, cuyos productores y trabajadores dependen de la actividad diaria para sostener sus hogares. Los daños en terrenos y vías de acceso pueden dificultar las labores del campo y comprometer la producción de alimentos. Ante esta situación, es fundamental apoyar a los afectados para que recuperen sus actividades. Proteger el sector agrícola es resguardar empleos, garantizar alimentos y fortalecer la economía de las comunidades del interior.

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agropecuario
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Panamá
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