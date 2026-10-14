Sismo golpea al sector agrícola

Las afectaciones provocadas por el sismo en el interior del país representan un desafío para el sector agrícola, cuyos productores y trabajadores dependen de la actividad diaria para sostener sus hogares. Los daños en terrenos y vías de acceso pueden dificultar las labores del campo y comprometer la producción de alimentos. Ante esta situación, es fundamental apoyar a los afectados para que recuperen sus actividades. Proteger el sector agrícola es resguardar empleos, garantizar alimentos y fortalecer la economía de las comunidades del interior.