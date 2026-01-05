Palabras cortas

Proyectos para dinamizar la economía

Yessika Calles
05 de enero de 2026

Los proyectos de infraestructura en agenda prometen ser el catalizador para reactivar la economía del país este año. La apuesta es que con inversiones significativas, se generen empleos y se mejore la conectividad, atrayendo inversión extranjera. La modernización de puertos, carreteras y aeropuertos no solo facilitará el comercio, sino que también promete mejorar la calidad de vida de los panameños. Inicia el 2026 y es momento de aprovechar las oportunidades para construir un futuro más próspero y sostenible. Las obras serán claves.