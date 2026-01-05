$!Chapman: Revisión de leyes y los ajustes al Código Fiscal en agenda

La generación de empleos con visión a largo plazo, la revisión de leyes presupuestarias y ajustes técnicos al Código Fiscal, son algunos de los objetivos que tiene el gobierno para dinamizar la economía del país, así lo explicó, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

Según Chapman, el objetivo del gobierno “es lograr un chen chen permanente en el bolsillo de los panameños, basado en empleos dignos, bien remunerados y sostenibles, y no en medidas temporales sin impacto a largo plazo”.

El titular del MEF, aseguró que “las mejoras comenzarán a notarse desde 2026 y se consolidarán en 2027, proyectando un escenario económico favorable hacia el final de la década”.

También dijo que “avanzan en la revisión de leyes que hoy limitan la generación de empleo y el crecimiento económico”. Recalcó, que “no se está planteando una reforma fiscal, sino ajustes técnicos para cumplir estándares internacionales sin renunciar a la territorialidad tributaria”.

Patricio Mosquera, economista, señaló que “la revisión del marco legal también va en la dirección correcta cuando se traduce en menos trabas para operar, con permisos más ágiles, menos burocracia y reglas claras para contratar, especialmente para pymes”.

El economista Luis Morán, afirmó que “para crear empleos, Panamá tiene que promover la participación del sector privado, invertir en la diversificación económica, para que hayan mas actividades económicas, pero lo mas importante es reducir la burocracia para que las empresas crezcan y creen empleo. Ese es el camino que deberíamos seguir”.