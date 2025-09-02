Palabras cortas

Promover la educación financiera

Yessika Calles
02 de septiembre de 2025

La educación financiera es esencial para que las personas tomen decisiones sobre sus finanzas personales. Desde pequeños, en los colegios y hogares se debe ensañar a presupuestar, ahorrar e invertir de manera responsable.

Esto les permitirá evitar deudas innecesarias y alcanzar sus metas financieras. El buen manejo de las finanzas fomenta la independencia y la responsabilidad.

Es hora de que se aplique la ley 374 que establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en todos los centros educativos de Panamá, tanto oficiales como particulares.

