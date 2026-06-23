Palabras cortas

Priorizar el sector agropecuario

Priorizar el sector agropecuario
Yessika Calles
23 de junio de 2026

El sector agropecuario cumple un rol fundamental en Panamá. Garantiza alimentos en nuestras mesas, sostiene miles de empleos y dinamiza la economía de las comunidades rurales. Su aporte va más allá de la producción.

Por eso resulta clave protegerlo y fortalecerlo. Esto implica políticas públicas coherentes, acceso a financiamiento, tecnología y mejor infraestructura.

Invertir en el agro es invertir en seguridad alimentaria y en el bienestar de las familias productoras. Un país que valora su campo garantiza bienestar para el futuro.

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Panamá
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