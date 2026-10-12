Palabras cortas

Panamá fortalece su imagen económica

Panamá fortalece su imagen económica
Amalia Quintero
12 de octubre de 2026

La salida de Panamá de la lista negra de la Unión Europea representa un avance para la imagen económica del país y fortalece la confianza de los mercados internacionales. Esta decisión puede contribuir a mejorar las relaciones comerciales con otros países.

El reto es mantener los estándares de transparencia y cooperación fiscal. Por ahora, Panamá debe aprovechar esta nueva etapa para reforzar su posición como centro financiero y de servicios, atraer capital extranjero y generar empleos que impulsen más la economía nacional.

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Panamá
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