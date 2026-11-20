Convertirse en anfitrión de eventos internacionales trasciende la logística turística; es una estrategia geopolítica de alto impacto. Cada congreso mundial, cumbre económica o foro posiciona a Panamá en el radar de los grandes inversionistas globales. Más allá de la derrama económica inmediata en hoteles y restaurantes, estas vitrinas proyectan estabilidad, conectividad y capacidad organizativa. Cuando líderes empresariales conocen nuestra infraestructura logística y financiera, las conversaciones se transforman en alianzas y capital.