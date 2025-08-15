Pago que dinamiza la economía

El pago del décimo tercer mes representa una inyección económica y un alivio financiero para algunas personas. Este ingreso extra les permite cubrir gastos pendientes, invertir en educación, salud, cosas del hogar y demás. Esto dinamiza el consumo. Los comercios y servicios también se ven favorecidos, ya que la demanda aumenta durante este período. Aunque muchos dicen que ya está comprometido, es una ayudita adicional, así que saquémosle el mayor rendimiento. Si no tiene nada planificado, ahorrarlo también es la mejor opción.