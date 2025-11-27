Optimismo económico

Las expectativas económicas en Panamá se mantienen positivas. La reactivación económica y la inversión en infraestructura impulsan el crecimiento. Según especialistas, sectores como el turismo y la logística impulsan la recuperación. Mantener la estabilidad fiscal y promover la inversión privada serán fundamental. Con una gestión efectiva, Panamá puede enfrentar los desafíos globales y mantener su dinamismo. La perspectiva para el próximo año es alentadora, con oportunidades para consolidar la posición del país. La confianza y la inversión serán clave.