Mayor apoyo al agro ante El Niño

Se requiere mayor apoyo a los productores del agro ante los efectos del fenómeno de El Niño. La declaración de estado de emergencia debe permitir reforzar la asistencia, los recursos y las herramientas para mantener la producción nacional y enfrentar las condiciones climáticas. Respaldar al productor es proteger la seguridad alimentaria del país. Por ello, es fundamental que las medidas lleguen oportunamente al campo, especialmente a quienes dependen de la producción agrícola para sostener sus ingresos y garantizar el abastecimiento de alimentos.