Palabras cortas

Los pilares de la economía

Los pilares de la economía
Yessika Calles
22 de junio de 2026

El desarrollo económico sostenible requiere el aporte de todos los actores. El sector privado cumple un rol clave al impulsar la inversión, promover la innovación y generar empleo formal.

Los trabajadores, con su talento y compromiso, son parte esencial de ese proceso al aportar productividad y bienestar a sus familias.

La dinamización de la economía ocurre cuando inversión, trabajo y diálogo se articulan. Con coordinación entre Estado, empresas y trabajadores, la economía avanza con estabilidad y oportunidades para todos.

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Panamá
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