Palabras cortas

Lo que nos representa como nación

Lo que nos representa como nación
Yessica Calles
04 de noviembre de 2026

En el Día de los Símbolos Patrios honramos lo que nos define como nación: nuestra bandera, himno y escudo, que encarnan nuestra historia y unidad.

Nuestro país tiene ventajas únicas: paz social, estabilidad económica, talento humano, biodiversidad incomparable y una posición estratégica envidiable.

Somos crisol de culturas, puente del mundo y corazón del universo. Nuestros símbolos nos recuerdan no solo de dónde venimos, sino el enorme potencial que tenemos. Es momento de sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que proyectamos al mundo.

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Panamá
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