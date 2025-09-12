Las MiPymes, generadoras de empleo

Las MiPymes son fundamentales para la economía, generan empleo y dinamizan sectores productivos. Sin embargo, enfrentan desafíos como la dificultad de acceder a financiamiento y la excesiva burocracia. Es crucial que se les brinde apoyo a través de programas de capacitación, financiamiento accesible y simplificación de trámites. Con el apoyo adecuado, estas empresas pueden impulsar el desarrollo económico y social, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Su fortalecimiento es clave para contribuir al crecimiento económico.