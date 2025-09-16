La oferta exportable

Fortalecer las exportaciones de productos agrícolas es una pieza clave en la economía del país. Apostar al valor agregado en productos alimenticios y manufacturados es fundamental para diferenciar nuestra oferta, aumentando su competitividad en el mercado global. Esto genera mayor rentabilidad para productores y agroindustrias. La innovación y tecnología permiten agregar valor a productos primarios, creando bienes de mayor calidad y demanda. Hay que aprovechar las oportunidades comerciales, que atraen grandes beneficios.