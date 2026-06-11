Importancia del ahorro

El ahorro es una herramienta valiosa para la estabilidad personal y familiar. Permite enfrentar imprevistos, planificar metas y construir tranquilidad a mediano plazo.

Fomentar el hábito de reservar una parte de nuestros ingresos, por pequeña que sea, fortalece la responsabilidad financiera y la visión de futuro.

Al mismo tiempo, es importante reconocer la realidad económica que viven muchos hogares. Con costos crecientes y salarios que apenas alcanzan para lo esencial, exigir metas de ahorro elevadas resulta imposible para muchos.