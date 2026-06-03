Guerra que impacta en los hogares

Los conflictos internacionales impactan en las economías y sobre todo en el presupuesto de las familias. El alza del petróleo, los fletes y los insumos agrícolas no son cifras lejanas: se traducen en transporte más caro, subida de precios de alimentos y menos margen para imprevistos.

Los hogares ajustan gastos, priorizan lo esencial y reducen espacios para el ahorro. En este escenario, el rol del Estado es clave: políticas que estabilicen precios, ayudas económicas bien dirigidas y transparencia en el uso de los recursos públicos.