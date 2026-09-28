Fortalecer la economía en provincias

El desarrollo nacional exige una mirada más equilibrada. Las provincias presentan realidades económicas distintas a la capital, con desafíos estructurales pero también con ventajas comparativas aún subutilizadas.

Potenciar su economía no implica replicar el modelo metropolitano, sino impulsar proyectos acordes a su vocación productiva: agroindustria con valor agregado, turismo sostenible, economía azul y logística regional.

Ello requiere una política pública concertada: incentivos a la inversión, formación de capital humano y mejora de la conectividad.