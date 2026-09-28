Palabras cortas

Fortalecer la economía en provincias

Fortalecer la economía en provincias
Yessika Calles
28 de septiembre de 2026

El desarrollo nacional exige una mirada más equilibrada. Las provincias presentan realidades económicas distintas a la capital, con desafíos estructurales pero también con ventajas comparativas aún subutilizadas.

Potenciar su economía no implica replicar el modelo metropolitano, sino impulsar proyectos acordes a su vocación productiva: agroindustria con valor agregado, turismo sostenible, economía azul y logística regional.

Ello requiere una política pública concertada: incentivos a la inversión, formación de capital humano y mejora de la conectividad.

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Panamá
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