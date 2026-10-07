Ferias dinamizan la economía

Las ferias y congresos son actividades que generan movimiento económico en Panamá. Durante estos eventos se benefician hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios, mientras aumenta la demanda de trabajadores para atender las necesidades de cada actividad. Además del intercambio comercial y profesional, estos eventos representan una oportunidad para generar empleos temporales y mayores ingresos para distintos sectores. Impulsarlos contribuye contribuye a fortalecer la actividad económica del país.