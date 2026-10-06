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Arrestan a exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento injustificado

Arrestan a exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento injustificado
ML | El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés.
Redacción Web
06 de octubre de 2026

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue arrestado este martes durante la Operación Muralla, ejecutada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La investigación contempla una posible lesión patrimonial por el orden de B/.500,000, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Lau Cortés, quien estuvo al frente de la Caja de Seguro Social durante el periodo 2019-2025, fue ubicado y aprehendido en el sector de Santa María, donde las autoridades encontraron documentos y bienes considerados indicios dentro de la investigación.

Como parte de la Operación Muralla también se realizaron allanamientos de manera simultánea en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca, con la participación de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Tras su arresto, Enrique Lau Cortés será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías, donde se llevarán a cabo las audiencias correspondientes, de acuerdo con las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

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