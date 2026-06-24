Palabras cortas

Expectativa en los mercados

Expectativa en los mercados
Yessika Calles
24 de junio de 2026

La expectativa de una reducción en las tensiones geopolíticas suele incidir en el precio internacional del petróleo. Al disminuir la percepción de riesgo de oferta, el barril tiende a moderar alzas o registrar correcciones.

El crudo es insumo clave para transporte, generación eléctrica y manufactura. En economías como la panameña, un precio menor del petróleo se refleja en el costo de combustibles, fletes y energía.

Esto reduce presión sobre el Índice de Precios al Consumidor y mejoraría el margen operativo de sectores intensivos en logística.

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Panamá
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