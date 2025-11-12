Palabras cortas

El manejo de la finanzas personales

Yessika Calles
12 de noviembre de 2025

El manejo responsable de las finanzas personales es clave para mantener un equilibrio, vivir sin tanto estrés o preocupaciones. Para ello es necesario crear un presupuesto realista, priorizar gastos y ahorrar. Es importante evitar el endeudamiento excesivo y pagar las deudas a tiempo. La educación financiera es esencial para tomar buenas decisiones, mantener el control de las finanzas, alcanzar objetivos y disfrutar de una mayor tranquilidad económica. Aunque parezca difícil la planificación es fundamental para alcanzar este objetivo.