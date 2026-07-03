El desafío de emprender

Emprender constituye una apuesta decidida por el desarrollo y la innovación. Implica asumir riesgos calculados, enfrentar la incertidumbre y convertir ideas en soluciones que aporten valor a la sociedad. En Panamá, quienes emprenden navegan desafíos como el acceso a financiamiento, la complejidad normativa y la necesidad de mercados más amplios. No obstante, su esfuerzo fortalece el tejido productivo, genera empleo y promueve la competitividad. Apoyar el emprendimiento requiere diálogo, políticas públicas coherentes y alianzas entre sectores.