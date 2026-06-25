El comercio y su impacto económico

El comercio constituye un pilar fundamental para el desarrollo y la estabilidad de las economías modernas. A través del intercambio, se fomenta la inversión, se generan empleos de calidad y se promueve la transferencia de conocimiento y tecnología.

Asimismo, fortalece los lazos entre naciones, construyendo confianza y cooperación en un mundo interdependiente. Panamá, con su posición estratégica, es testimonio de cómo el comercio abierto impulsa el crecimiento y amplía las oportunidades para todos. Restringirlo es limitar el progreso compartido.