El agro: presente y futuro

La producción de alimentos en Panamá es más que una actividad económica: es la base de nuestra seguridad y soberanía. El sector agropecuario sostiene familias, alimenta a millones y conecta al campo con la ciudad.

Nuestros productores, a pesar de los desafíos del clima, los costos y los mercados, siguen apostando por su actividad. Día a día trabajan para tecnificarse, cuidar el suelo y garantizar que el arroz, la leche, las frutas y otros rubros lleguen a la mesa panameña. Valorar y apoyar al agro es invertir en estabilidad, empleo y futuro.