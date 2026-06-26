Educación financiera debe ser esencial

La educación financiera constituye un pilar esencial para el desarrollo personal. Brindar a las personas conocimientos sobre ahorro, presupuesto, crédito y planificación permite que sus decisiones se tomen con mayor información y responsabilidad.

Contar con estas herramientas reduce la vulnerabilidad ante imprevistos y fortalece la estabilidad de los hogares. Asimismo, promueve una cultura de prevención y visión a largo plazo, beneficiando a las personas. Se trata de generar ciudadanos más conscientes de sus finanzas.