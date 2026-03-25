Cuidado con la especulación de precios

La especulación de precios es un riesgo real en tiempos de alza de combustibles. Los costos de transporte y producción aumentan, pero algunos aprovechan para inflar precios más allá de lo justificado.

Como consumidores, debemos estar atentos y denunciar abusos. Las autoridades deben vigilar y actuar para proteger a los ciudadanos. No se debe permitir que la crisis se convierta en excusa para abusar de los consumidores.

El país y el mundo viven una situación ya complicada como para que acciones negativas nos terminen perjudicando más.