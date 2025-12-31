Cierra el 2025 y persisten retos

Al cerrar el 2025, Panamá enfrenta un panorama mixto. El crecimiento refleja resiliencia, impulsado por el Canal y servicios financieros. La deuda pública y la desigualdad siguen siendo desafíos críticos. Informalidad laboral y dependencia de sectores limitan la diversificación. Pese a los avances en infraestructura, pobreza y desempleo juvenil persisten. Reformas estructurales son urgentes para un crecimiento inclusivo y sostenible. El próximo año es clave para definir el rumbo. La economía necesita equilibrar crecimiento con equidad.