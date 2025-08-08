Cambios obligados en el consumo

El incremento de precios de los productos y la situación económica que se vive en muchos hogares, obliga a las personas a cambiar sus hábitos de consumo. No es que quieran dejar de comprar aquel producto que tanto les gusta, la realidad es que ya no pueden comprarlo porque la economía no da. A muchos les toca sustituir ese producto por otro que no necesariamente es el de mejor calidad. Todo esto tiene un impacto en la demanda de productos y en las empresas, que resienten la disminución del consumo y la competencia en calidad, importación y precios.