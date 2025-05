Diversos sectores empiezan a resentir las repercusiones de los cierres de vías por las protestas. Las importaciones de algunos productos se mantienen afectadas, el combustible empieza a escasear y algunos productos alimenticios a aumentar de precios. Al final, la situación que actualmente enfrenta el país no es algo aislado, no es solo de quienes protestan, es un tema que debe preocupar a todos. Buscar el equilibrio entre las partes es la mejor opción, no podemos dejar que pasen los días sin hacer nada por resolver.