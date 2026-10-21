Avanzar con responsabilidad

Tras 12 días del sismo es natural sentir temor y preocupación. La solidaridad con quienes hoy atraviesan una situación difícil debe ser nuestra primera respuesta. Sin embargo, paralizar por completo las actividades económicas no alivia el impacto, lo profundiza.

Cada negocio cerrado, cada jornada detenida, afecta empleos, ingresos y la capacidad de las familias para recuperarse. No se trata de ignorar el dolor, sino de sostener al país con responsabilidad.

Mantener la economía activa, con prudencia y empatía, es también una forma de cuidarnos y de garantizar que todos podamos salir adelante juntos.