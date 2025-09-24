Aumenta el emprendimiento

El emprendimiento está generando nuevos negocios que crean oportunidades laborales y estimulan el crecimiento económico. Para aprovechar este potencial, el gobierno debe trabajar en reducir la burocracia y ofrecer incentivos para los emprendedores, con regulaciones claras y apoyo institucional. El desarrollo de nuevos negocios genera empleo y prosperidad para los ciudadanos. En el país existe una realidad, la falta de oportunidades laborales está obligando a muchas personas a emprender y reinventarse para poder vivir.