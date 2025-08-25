Palabras cortas

Atractivo para las inversiones

Yessika Calles
25 de agosto de 2025

Panamá sigue siendo un destino atractivo para empresas multinacionales por su ubicación geográfica estratégica, una economía dolarizada, estabilidad e incentivos para la inversión y crear un entorno propicio para el crecimiento empresarial.

La demanda de servicios logísticos y financieros, así como la conectividad global, hacen de Panamá un lugar ideal para invertir y expandir negocios.

Estas ventajas competitivas posicionan al país como un hub regional para empresas que buscan expandirse en América Latina y el Caribe, generando oportunidades de desarrollo y empleo.

Panamá
