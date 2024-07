¿Y dónde es que está el doctor?

En un capítulo de: “Esto solo me pasa a mí”, les cuento que se me perdió el doctor.

Como los años no llegan solos, he tenido que recurrir a médicos más especializados para tratar mis dolencias. La verdad, a pesar de uno que otro inconveniente, propio de cualquier atención en salud, me había ido bien. Sacar citas, esperar que te atienda, exámenes, descartando faltar... hasta llegar al cirujano.

Pasé de policlínicas al Complejo [de la CSS] y siguiendo las instrucciones del médico me hice un examen. Tras recibir los resultados procedí a sacar la cita, pero ¡Oh sorpresa!, el doctor fue transferido a la Ciudad de la Salud.

Me pareció algo tediosa la travesía hasta ese lugar, aunque también he escuchado maravillas de su atención, así que dije: “bueno, valdrá la pena”. Como buena asegurada madrugué para sacar mi cita, pero la segunda sorpresa me esperaba, el doctor no aparece.

El personal, muy amable en la atención, me explicó que el departamento al que pertenece el doctor se encuentra en proceso de mudanza y desconocen quiénes o cuándo se trasladarán. Así que no me pueden dar información de dónde se encuentra mi galeno. No está en el Complejo, no está en la Ciudad de la Salud. Nadie sabe dónde está o cuándo atiende. La verdad, es muy frustrante esta situación. Porque pasar por médicos generales, especialistas y llegar hasta un cirujano no es tarea fácil, y empezar de cero no es una opción. Sólo me queda convertirme en un CSI y averiguar, qué se hizo mi doctor...

* Periodista.