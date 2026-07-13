Opinión

Viajar en metrobús no debe ser una ruleta rusa

Viajar en metrobús no debe ser una ruleta rusa
Maribel Salomón
13 de julio de 2026

Cada día, miles de panameños madrugan para llegar a sus trabajos, escuelas o universidades, pero antes deben enfrentar otra preocupación: abordar un metrobús que muchas veces presenta desperfectos mecánicos. Fallas en el motor, problemas eléctricos, tableros dañados e incluso incendios son situaciones que se han registrado y que ponen en riesgo tanto a los pasajeros como a los conductores.

No podemos normalizar que unidades en mal estado continúen prestando servicio. Los conductores tampoco deberían verse obligados a manejar estos buses que representan un peligro para todos. La seguridad debe ser una prioridad y no una opción.

A esto se suma la reducción de rutas y de la cantidad de buses, una medida que se adoptó tras el aumento del combustible y que, hasta hoy, sigue afectando a miles de usuarios. Las largas filas, los buses abarrotados y las extensas esperas forman parte de la rutina de quienes dependen del transporte público.

El panameño merece un servicio digno, seguro y eficiente. Es momento de retirar de circulación las unidades que ya no garantizan seguridad, renovar la flota y restablecer las rutas necesarias. Basta de jugar con quienes día tras día, mueven el país.

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