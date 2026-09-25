Vender sin decir una palabra

Cuando vas a vender tus servicios remodelación de cocinas, limpiar casas o reparas algo o productos vende productos, lo recomendable es hacer el principio de LA MEJOR VENTA NO SE EXPLICA, SE MUESTRA. Por ejemplo, si usted tiene un salón de belleza y lo quiere promocionar en redes sociales y su especialidad es arreglas uñas, grabe el ANTES de cómo estaban las uñas, y el proceso de preparación y el DESPUÉS como quedaron de espectaculares. No necesitas texto largo, la imagen convence sola.

Si usted hace servicios un poco más elaborados por ejemplo como remodelaciones de cocina muestre el antes de cómo estaba el desordenado o lo feo de la cocina, y el después como el proceso y por último la remodelación terminada, y en todo momento dejando sus teléfonos y correo para ser contactado.

Publique al menos en dos redes sociales varios videos de sus servicios o productos, y esto en lo sube a sus redes 2-3 veces por semana y verá cómo la gente empieza a preguntar el costo y pedir cotizaciones y facturar. Si no tienes fotos de antes y después todavía, empieza a tomarlas HOY.