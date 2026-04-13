Opinión

Valorando nuestra identidad cultural

Valorando nuestra identidad cultural
Alicia Hidalgo
13 de abril de 2026

Cuando decimos, orgullosamente, “panameños”, abarcamos todos esos sentimientos de pertenencia que tenemos hacia una comunidad, región o pueblo; es decir, hacia todo un país: sus tradiciones, costumbres, valores y esos sabores que identifican una región de otra.

Es importante resaltar en la sociedad esa identidad cultural y el rescate de las tradiciones que nos hacen únicos y que podemos compartir con personas de otros países.

A nuestra juventud debemos inculcarle tolerancia y respeto hacia todos esos elementos que nos identifican, como la etnia, la lengua, la religión y la historia que forma parte de nuestra memoria del pasado, entre otros. Los saberes ancestrales y los relatos de quienes han dejado huella en una región también son fundamentales; es necesario escribir esas historias que nuestros abuelos conocen y que debemos atesorar.

Asimismo, nuestra gastronomía, con ingredientes autóctonos, muchas veces no está documentada, pero es profundamente propia y compartida en el país. Debemos promover la convivencia armoniosa, el rescate de nuestra cultura y el valor de cada ser humano sin distinción alguna.

Es importante desarrollar un turismo enfocado en educar sobre el rescate de nuestras tradiciones, nuestra realidad cultural y las habilidades fundamentales para interactuar con actitudes y comportamientos basados en valores. Juntos, emprendamos un viaje maravilloso a través del tiempo, que sea recordado con admiración y orgullo.

* Lic. en Turismo.

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Panamá
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