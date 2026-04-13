Valorando nuestra identidad cultural

Cuando decimos, orgullosamente, “panameños”, abarcamos todos esos sentimientos de pertenencia que tenemos hacia una comunidad, región o pueblo; es decir, hacia todo un país: sus tradiciones, costumbres, valores y esos sabores que identifican una región de otra.

Es importante resaltar en la sociedad esa identidad cultural y el rescate de las tradiciones que nos hacen únicos y que podemos compartir con personas de otros países.

A nuestra juventud debemos inculcarle tolerancia y respeto hacia todos esos elementos que nos identifican, como la etnia, la lengua, la religión y la historia que forma parte de nuestra memoria del pasado, entre otros. Los saberes ancestrales y los relatos de quienes han dejado huella en una región también son fundamentales; es necesario escribir esas historias que nuestros abuelos conocen y que debemos atesorar.

Asimismo, nuestra gastronomía, con ingredientes autóctonos, muchas veces no está documentada, pero es profundamente propia y compartida en el país. Debemos promover la convivencia armoniosa, el rescate de nuestra cultura y el valor de cada ser humano sin distinción alguna.

Es importante desarrollar un turismo enfocado en educar sobre el rescate de nuestras tradiciones, nuestra realidad cultural y las habilidades fundamentales para interactuar con actitudes y comportamientos basados en valores. Juntos, emprendamos un viaje maravilloso a través del tiempo, que sea recordado con admiración y orgullo.

* Lic. en Turismo.