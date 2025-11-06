En temporada lluviosa, bajo una alerta o aviso de las autoridades, tenemos que recordar que no se visitan ríos, balnearios, playas o lugares donde exista peligro, eso es algo que debemos respetar. Las lluvias pueden causar crecidas súbitas, incluso si no está lloviendo justo donde estás. El nivel del agua puede subir en cuestión de minutos, esto siempre se advierte, hay que tener mucho cuidado.

Se trata de una responsabilidad compartida de cada persona y las autoridades, en este caso Sinaproc, IMHPA y Bomberos, que emiten las alertas y tiene a un personal para atender emergencia.

Aunque tienen personal para atender emergencias, uno como persona debe ser consiente que tampoco es que exista un recurso humano que sobra o que es suficiente para cuidar de cada individuo, por lo que debemos tener precaución y responsabilidad. Tomando en cuenta que también las condiciones meteorológicas y del terreno complican la labor de los equipos de emergencia, quienes también son humanos.

Por eso, en temporada lluviosa es mejor mantenerse lejos del río. No arriesgues tu vida ni la de los demás. La prevención siempre es clave, cuide de usted y su familia. * Periodista.