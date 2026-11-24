Hacer una oferta promocional no significa regalar su margen de ganancia, por el contrario, una promoción debe atraer clientes y generar ventas de otros productos o servicios que ofrece, pero también debe dejar dinero para cubrir los gastos y sostener el negocio.

Siempre antes de anunciar un descuento, usted debe calcular cuánto gana por unidad con el precio promocional. Considere el costo del producto final, las comisiones de cobro y otros gastos relacionados a la venta. Vender más unidades con una ganancia mínima puede aumentar el trabajo sin mejorar la rentabilidad y eso es un error.

Busque alternativas, si el descuento reduce demasiado su margen: prepare un combo atractivo o incluya un regalo de bajo costo que el cliente valore, como las canastitas infantiles los restaurantes de comida rápida. La clave está en ofrecer un beneficio sin comprometer sus finanzas.

Siempre mida los resultados de cada promoción, ayuda su gestión administrativa: registre unidades vendidas, ingresos y ganancia obtenida. Así detectar qué ofertas funcionan y cuáles ajustar.

Converse siempre con su asesor de gestión de negocios antes de lanzar promociones. Una oferta debe beneficiar al cliente y fortalecer su empresa.