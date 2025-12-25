Una Navidad para agradecer y compartir

Este 25 de diciembre, la Navidad invita a detenernos y reflexionar sobre lo verdaderamente importante. No se trata de la cantidad de regalos ni de los juguetes acumulados, sino del tiempo compartido en familia, de las conversaciones sinceras y de la alegría que nace al estar juntos. Hoy es un día para agradecer, para valorar la presencia y para recordar que el amor no se envuelve en papel.

La celebración de este día recuerda el nacimiento del Niño Dios, símbolo de humildad, esperanza y paz. Su llegada nos enseña que lo esencial no es lo material, sino la unión, la solidaridad y la fe. Vivir la Navidad es compartir, dar gracias por la vida y mantenernos unidos, entendiendo que el mayor regalo es la familia y la oportunidad de celebrar juntos.