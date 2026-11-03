Un noviembre para celebrar y ser solidarios

El 3 de noviembre, Panamá conmemora su separación de Colombia, una fecha que invita a celebrar nuestra historia, identidad y orgullo nacional. Sin embargo, este año también es una oportunidad para recordar que el patriotismo se demuestra con solidaridad, especialmente con las familias y comunidades que necesitan apoyo para recuperarse.

Celebrar al país también es respaldar a cada artesano, visitar los festivales, consumir productos locales y tender la mano de ayuda a quienes buscan salir adelante. Más allá de las banderas y los desfiles qué tenemos, nuestras acciones pueden marcar la diferencia y demostrar que el amor por la tierra canaleta se construye apoyando al pueblo.