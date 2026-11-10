Un grito diferente

A un mes del sismo que cambió de forma drástica la vida de miles de panameños, una de las provincias más golpeadas por este fenómeno de la naturaleza se prepara para conmemorar 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. Esta gesta patriótica se viste hoy de un matiz muy distinto, envuelta en la templanza de un pueblo que lucha por levantarse entre los escombros.

La incertidumbre constante embarga a las familias santeñas. Muchos de sus pobladores no solo han sufrido la pérdida de sus viviendas y enseres, sino que enfrentan a diario el desgaste sicológico que provocan las incesantes réplicas. El temor a un nuevo estremecimiento mantiene a la población en constante alerta.

Sin embargo, la historia patria ha demostrado en reiteradas ocasiones que este pueblo es profundamente aguerrido, valiente y solidario. Son precisamente estas virtudes las que hoy resultan indispensables para guiar la reconstrucción. El reto no implica únicamente edificar estructuras de concreto; se trata, sobre todo, de restaurar la tranquilidad familiar y sanar el tejido emocional debilitado por la tragedia.

Aunque se enfrenta a enormes desafíos, el verdadero significado de este aniversario patrio radica en la resiliencia de su gente. Con la misma firmeza con la que se alzó la voz en 1821, la sociedad santeña demuestra hoy que la unidad, el coraje y la esperanza son la fuerza motriz para salir adelante y reconstruir un futuro mejor.