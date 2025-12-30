De acuerdo con la OMS [Organización Mundial de la Salud], el 2025 fue un año clave para la salud global. Comparto nota de prensa de la OMS y los invito a reflexionar sobre nuestros avances y logros en salud, pues el nuestro no ha sido clave para la salud nacional. A pesar de nuestros avances en materia de sanidad pública, miles de panameños todavía carecen de acceso a servicios básicos y enfrentan dificultades económicas para cubrir la atención médica, incluyendo cerca de un millón de panameños que viven en situación de pobreza o son empujados a una pobreza más extrema a causa de los gastos de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el 2025 estuvo marcado por la adopción del primer acuerdo sobre pandemias, que refuerza la cooperación internacional y el multilateralismo frente a amenazas sanitarias globales. Pese a los recortes que amenazan décadas de progreso, la OMS sigue trabajando para garantizar la salud como un derecho humano universal.

El Acuerdo sobre pandemias, aprobado en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, junto con las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, busca garantizar una respuesta más rápida, equitativa y eficaz ante futuras emergencias sanitarias. El tratado promueve un acceso más justo a vacunas, medicamentos y diagnósticos, y sienta las bases para un sistema internacional de intercambio de patógenos que fortalezca la preparación y la investigación.

Eliminación de enfermedades

En 2025, la OMS respondió a 48 emergencias en 79 países y territorios, incluyendo contextos de conflicto y crisis prolongadas como Gaza, Sudán y Ucrania. Estas intervenciones incluyeron apoyo a sistemas de salud colapsados, atención de urgencia y coordinación internacional para proteger a las poblaciones más vulnerables.

También validó a varios países por la eliminación de enfermedades. Brasil fue reconocido por eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH, convirtiéndose en el país más poblado de América en alcanzar este objetivo. Además, Georgia, Surinam y Timor Oriental fueron certificados como países libres de malaria, mientras que siete nuevos países africanos introdujeron la vacuna contra esta enfermedad, alcanzando un total de 24 países y beneficiando a más de diez millones de niños cada año. El uso ampliado de nuevas herramientas permitió prevenir, solo en 2024, unos 170 millones de casos de malaria y un millón de muertes.

La vacunación siguió siendo un pilar clave de la salud pública mundial. Con el apoyo de la OMS y sus socios, los países ampliaron programas de inmunización contra enfermedades como meningitis, polio, rotavirus y virus del papiloma humano (VPH). En el primer Día Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino se anunció que 86 millones de niñas ya fueron vacunadas contra el VPH, acercando al mundo al objetivo de erradicar esta enfermedad.

Más salud global

Los datos del informe Estadísticas Mundiales de Salud 2025 muestran que 1,400 millones de personas viven hoy de manera más saludable gracias a la reducción del consumo de tabaco, el aire más limpio y mejoras en agua y saneamiento. También se registraron descensos en las tasas de VIH y tuberculosis, así como una menor necesidad de tratamiento por enfermedades tropicales desatendidas.

* Médico. **Parte del texto en elblogdejorgeprosperi.com.