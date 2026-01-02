Un 2025 en positivo para Panamá y su gente

El año 2025, que esta semana llegó a su fin, ha sido positivo para el país, independientemente de que, a algunos panameños, le haya fallado sus metas; ha sido un periodo de transición y consolidación para Panamá, marcado por reformas estructurales profundas y una proyección internacional renovada bajo la administración de José Raúl Mulino.

En la Economía Panamá logró posicionarse como mayor crecimiento en la región, a pesar del cierre de la mina de Cobre en años anteriores. El Banco Mundial y el FMI proyectaron un crecimiento de entre 3.9% y 4.5%, del PIB: impulsado por el sector logístico, el comercio y la recuperación del Canal de Panamá tras las sequías previas. Agencias como Fitch mantuvieron la calificación en BB+.

El gobierno enfocó sus esfuerzos en la disciplina fiscal, estableciendo un techo de déficit del 4% para este año: En diciembre, Panamá asumió la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026, reafirmando su compromiso con la transparencia financiera internacional.

Me atrevo a señalar que el tema más sensible del año fue la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Se debatieron e hicieron ajustes en el sistema de pensiones para abordar el déficit financiero. En el campo internacional, Panamá adoptó un rol protagónico en la política hemisférica. Apoyó la Democracia: El presidente Mulino, viajó a Oslo [Noruega] para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025. También hizo historia al unirse a los Acuerdos de Artemis de la NASA, siendo el primer país de Centroamérica en participar en esta iniciativa de exploración lunar y espacial. Se mantuvo el control en el Tapón del Darién para reducir el flujo migratorio irregular. Panamá fue la sede de la Climate Week 2025 de la ONU, reuniendo a líderes globales para discutir soluciones antes de la COP30. El desempleo fue y sigue siendo el talón de Aquiles.

* El autor es comunicador social.