Turismo en comunidades y el gran rol de la mujer

Uno de los grandes retos que enfrentamos en la actualidad son los desafíos del turismo comunitario y la participación equitativa de las mujeres. No todas cuentan con las mismas oportunidades en las distintas comunidades; sin embargo, el potencial que existe es impresionante, pues cuando se unen por una causa logran resultados extraordinarios. Cuando una mujer se siente comprometida, adquiere una fuerte determinación para cumplir cada objetivo y alcanzar sus metas.

Las mujeres son fuente de inspiración y protectoras de la naturaleza. Cuidar vidas es un compromiso y una labor innata que impulsa la conquista de sueños que antes parecían inalcanzables.

Considero que el liderazgo y empoderamiento de las mujeres se fortalecen cada vez más, y representan una gran oportunidad para aprender el manejo adecuado de herramientas tecnológicas que permitan dar a conocer la cultura de las comunidades. También es importante escribir y documentar para evitar que se pierdan tradiciones y características propias de cada lugar.

Motivemos a cada mujer a reconocer su grandeza, y unamos esfuerzos para impulsar comunidades con un turismo en desarrollo, donde las mujeres destaquen con sus talentos y resalten sus tradiciones y cultura, sintiéndose orgullosas de lo que son y de lo que la naturaleza les ofrece. Hagamos de cada lugar un pedacito de riqueza cultural.

* Licenciada en Turismo.