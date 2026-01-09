Tejemeneje del 9 de enero de 2026

Bochinche puro y duro

Andan regando la bola que viene ajustes en el gobierno y resulta que eso no está en la agenda del gobierno, según dicen fuentes oficiales.

Está aculillado

El Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello dijo que sí le venderán petróleo a Estados Unidos y confesó que está consternado, golpeado y “con mucho temor”.

Después de dos décadas

El intercambiador vial de Herrera y Los Santos en Chitré fue inaugurado ayer por el presidente José Raúl Mulino. La negligencia de dos gobiernos atrasó una obra importante para dos provincias.

Los están auditando

La Contraloría General está revisando los gastos de los diputados de Vamos con el subsidio electoral. Primero fue Alexandra Brenes y ayer Luis Duke.

Vienen las becas

Este lunes, 12 de enero, comenzará el proceso de la convocatoria para las becas en escuelas oficiales y privadas. El promedio es 4-5. Las universidades públicas tendrán su espacio, con el índice de 2.0 y el plan de carrera.