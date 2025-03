Te van a extrañar cuando le hagas falta

«Tú valor no depende de que tanto te extrañen, si no de lo mucho que te respetes»

Te extrañaran cuando le hagas falta, pero no esperes ese momento para aprender valorarte.

Hay situaciones que te dolerán, pero te abrirán los ojos. Personas que entenderán nuestro valor al perdernos, lamentablemente no es que le importemos, sino porque se acostumbraron a recibir de nosotros sin haber sido recíprocos. Lo que sintamos o pensemos tampoco les importa, tenemos que aprender a no mendingar amor, tiempo, atención ni reconocimiento.

Nadie que no aprecie lo que damos, no merece lo mejor de nosotros...el tiempo pondrá en su lugar a cada quien. Algún día se darán cuenta, que no encontrarán a nadie que les de lo que brindamos de corazón.

A veces nos quejamos que no nos pasan cosa buena, pero es quizás, porque somos nosotros esa «cosa buena» que pasa por la vida de los demás.

Los cambios no son fáciles, los verdaderos procesos de transformación son incomodos y dolorosos. Los cambios no son lineales, existen subidas y bajadas. Recordemos que cada paso que demos nos acerca al lugar donde queremos y merecemos estar.

«Una oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso, que toma tiempo y paciencia».

* Docente.