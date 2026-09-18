Opinión

Sueña y trabaja en hacerlos realidad

Sueña y trabaja en hacerlos realidad
Sueña y trabaja en hacerlos realidad
ML | Un joven en una biblioteca aprendiendo nuevos conocimientos para ponerlos en práctica.
Alicia Hidalgo
18 de septiembre de 2026

Muchas veces me he preguntado por qué no logramos concretar esas metas, objetivos. Aquí es necesario hablar de la perseverancia, ante todo. Siempre leer estas metas y enfocarlas, retarte a verlas ya una realidad. Cuando por tu mente pase esa idea de “no soy capaz”, “falta mucho”, es el momento de analizar el potencial que tenemos como seres humanos y soñar, llevar esos sueños a la realidad.

Muchas veces te desmotivas cuando en tu entorno te dicen “eso es complicado, busca algo más fácil”, y terminas desistiendo de esa idea que tú quieres lograr. En esos momentos, debes buscar mensajes positivos, leer algo positivo, enfocarte en analizar cómo llegar a hacer realidad dicha meta y creer que todo es posible si te empeñas en trabajar con esfuerzo y aprendiendo cada día.

La perseverancia va más allá de querer algo, trabaja en nuestras emociones y cómo visualizamos los desafíos, cómo canalizamos errores. Para muchos es un frenar; sin embargo, para otros es aprendizaje y es ir perfeccionando en ese andar hasta lograr ese éxito en ese sueño que lo hacemos toda una meta concretada. Mientras te retes a dar pasos, por muy pequeños que sean, pero siempre dándolos, lograrás esa victoria.

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